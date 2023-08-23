الرئيس العراقي: نعاني من أزمة حادة في المياه بسبب انخفاض تدفقات نهري دجلة والفرات

دعا الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، تركيا إلى التوصل إلى تفاهمات مع بلاده للحصول على حصة عادلة وكافية من المياه تغطي احتياجاته الضرورية.

وقال الرئيس العراقي خلال استقباله اليوم وزير خارجية تركيا هاكان فيدان، الذي يزور العراق حاليا إن "العراق يعاني من أزمة حادة في المياه أثرت بشكل كبير على مجمل الحياة العامة للعراقيين بسبب انخفاض تدفق المياه العابرة للحدود في نهري دجلة والفرات وروافدهما"، حسب بيان للرئاسة العراقية.

وأضاف أن "أزمة المياه يتحملها الجانبان والعراق جاد في بذل الجهود الحثيثة لترشيد استخدام المياه وإعادة تأهيل نُظم الري والصرف الصحي من خلال استخدام التقنيات الحديثة، وتحسين إدارة المياه وبناء السدود والخزانات".

وأكد الرئيس العراقي "عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الجارين وأهمية العمل على تعزيزها وتطويرها وتوسيع آفاق التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والبيئية وملف المياه والطاقة وبما يخدم المصالح المتبادلة للشعبين العراقي والتركي".

ورحب الرئيس العراقي بالزيارة المرتقبة للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان إلى بغداد.

من جانبه أكد وزير خارجية تركيا، أن بلاده "حريصة على إيجاد الحلول الجذرية لمشكلة المياه وهناك متابعة مستمرة من الحكومة التركية لمعالجة نقص المياه في العراق".

ودعا إلى عقد اجتماع مشترك بين الخبراء لدى البلدين للوصول إلى حلول فعلية، مؤكدا أن تركيا متمسكة بدعم جهود العراق في ترسيخ أمنه واستقراره، وترغب في توطيد العلاقات التي تربط البلدين منذ القدم وبما يحقق المصالح المشتركة.

وذكر فيدان، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "عازم على زيارة العراق لمتابعة القضايا الموجودة، إضافة إلى الملفات التي يتضمنها برنامج الزيارة كما أن وزير التجارة التركي سيزور العراق الأسبوع المقبل".

وبحسب البيان فإن الجانبين بحثا الوضع الأمني وأهمية منع الخروقات والتجاوزات الأمنية وضرورة احترام السيادة الوطنية.