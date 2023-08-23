السعودية: إعدام باكستاني حاول تهريب مخدر الهيروين إلى المملكة

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأربعاء، تنفيذ حُكم الإعدام في أحد الجناة الباكستانيين في منطقة مكة المكرمة، بعد أن أدين بمحاولة تهريب مخدر الهيروين إلى المملكة.

وذكرت وزارة الداخلية السعودية في بيان لها اليوم الأربعاء "تم القبض على منير قل لال سيد، - باكستاني الجنسية - عند قيامه بتهريب مخدر الهيروين"، مشيرة إلى أن "التحقيق معه أسفر عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يتضمن ثبوت إدانته بذلك والحُكم بقتله تعزيراً".

وحذرت وزارة الداخلية السعودية كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

وبهذا الإعدام يرتفع عدد الذين تم إعدامهم من قبل السلطات السعودية منذ بداية العام الجاري إلى 71 شخصا، معظمهم من الإرهابيين ومهربي المخدرات.