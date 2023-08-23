انتشال جثة شاب من ترعة بالمنيا

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بمديرية أمن المنيا، بالتعاون مع الأهالي، من انتشال جثة شاب في العقد الثاني من العمر، من ترعة السبخة، إثر سقوطه بهدف الاستحمام.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة المنيا، يفيد بالعثور على جثة الشاب عمر خالد سرحان في العقد الثاني من عمره، ومقيم بقرية دمشاو هاشم، من ترعة السبخة بعد مرور ساعات من تكثيف البحث عنه بمعرفة الإنقاذ النهري.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة، وأمرت النيابة العامة بالتصريح بدفن الجثة وتسليمه لأهليته، لعدم وجود شبهة جنائية بالوفاة.

ومن المقرر أن يتم تشييع جثمانه لمثواه الأخير بعد قليل خلال الساعات القادمة.