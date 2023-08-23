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إعادة فتح نفق جوتهارد في سويسرا جزئيا أمام حركة الشحن

برن - د ب أ
نشر في: الأربعاء 23 أغسطس 2023 - 10:19 ص | آخر تحديث: الأربعاء 23 أغسطس 2023 - 10:20 ص
تم إعادة فتح نفق "جوتهارد" في سويسرا جزئيا، أمام حركة الشحن، مما خفف من المسار المسدود على طريق تجارة مهم عبر جبال الألب.

وذكر متحدث باسم شركة السكك الحديدية الفدرالية السويسرية "إس.بي.بي" أن حوالي 20 قطارا، توجه بالفعل عبر احد أنبوبي النفق، بحلول صباح اليوم الأربعاء، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.

يذكر أن نفق "جوتهارد، الذي يبلغ طوله 57 كيلومترا، وهو أطول ممر للسكك الحديدية في العالم، مغلق منذ العاشر من أغسطس الجاري، عندما خرج قطار عن مساره وألحق أضرارا خطيرة بقضبان السكك الحديدية والبنية التحتية.

ولن تعود الشبكة إلى التشغيل الكامل لعدة أشهر، مما يعرقل سلاسل التوريد لبعض الصناعات الإيطالية والألمانية ويجبر بعض شركات النقل على أن تحول جزئيا شحناتها إلى شاحنات الطرق.

وتبحث شركات النقل عن طرق شحن بديلة، منذ الحادث.

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