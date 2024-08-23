عمرو أديب لجمهور الزمالك بعد توديع الكأس: إيه الشيء اللي يخليك تكمل؟

أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن استيائه الشديد من خسارة نادي الزمالك وخروجه من بطولة كأس مصر أمام طلائع الجيش، متسائلًا عن شعور جمهور الزمالك بعد هذا الموسم المخيب للآمال، قائلا: «قول لي بالله عليك لو أنت زملكاوي، ماذا تشعر هذا الموسم؟ ما هو الشيء اللي ممكن يخليك تكمل زملكاوي!».

وأضاف خلال برنامج «الحكاية» المذاع عبر شاشة «MBC مصر» مساء الخميس، أن التوقعات كانت تشير إلى فوز الزمالك بعد انسحاب الأهلي من بطولة الكأس، قائلا: «لما الأهلي انسحب من الكاس قولنا الكاس هيروح لأجدع ناس؛ لقينا الزمالك محتاس وضاع الكأس».

وتوقع خسارة الزمالك بطولة السوبر الإفريقي أمام النادي الأهلي، متابعا: «إيه فكرة في انتظار بطولة السوبر هنتغلب في السوبر، بهذا الشكل من الروح واللاعيبة والخناقات وحارس المرمى ده؛ هنتغلب هنتغلب في السوبر وهنتغلب كثير وببج سكور.. الفرق بينا وبين الأهلي فراسخ ومسافات يا حبيبي مسافات».

وانتقد «أديب» إدارة نادي الزمالك، متسائلًا عن دورها في ظل هذه النتائج المخيبة للآمال، قائلا: «إيه الشيء اللي بتعمله إدارة نادي الزمالك! فين الكورة! فين اللعب وفين المدرب! تعبت وزهقت شوفوا حل يا جماعة».

وقارن بين رد فعل جماهير الأهلي بعد تعادل فريقهم، وبين جماهير وإدارة الزمالك، قائلا: «الأهلي لما تعادلوا ماتش الجمهور بهدلهم وإحنا مفيش أي حاجة في برود شديد عن الإدارة وعند الجمهور وكل شيء، الزمالك يتغلب ويخرج من البطولات أصبح أمرا معتادا! كنت انسحب يا أخي أكرم لك، يعني هو الأهلي هيتعاقب!».