إيران: عراقجي ولافروف يبحثان هاتفيا الملف النووي الإيراني

ناقش وزير خارجية إيران عباس عراقجي، ونظيره الروسي سيرجي لافروف، هاتفيا التطورات المتعلقة بالقضية النووية الإيرانية.

وأفادت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، اليوم السبت، بأن عراقجي ولافروف تبادلا وجهات النظر في محادثة هاتفية حول التطورات المتعلقة بالملف النووي الإيراني، وخاصةً تحركات الدول الأوروبية الثلاث عشية انتهاء المهلة القانونية؛ لإنهاء قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، بالإضافة إلى مسألة تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأكد الجانبان، في هذه المحادثة، أن الدول الأوروبية الثلاث نتيجةً لتقصيرها في الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي 2015 من جهة، وتعاونها مع الولايات المتحدة في مهاجمة المنشآت النووية السلمية الإيرانية من جهة أخرى، انتهكت بشكل صارخ القرار رقم 2231، وبالتالي تفتقر إلى السلطة القانونية والأخلاقية للجوء إلى آلية تسوية النزاعات بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)؛ بهدف استعادة قرارات مجلس الأمن الملغاة.

وفي هذه المحادثة، شدد الوزيران، على ضرورة إنهاء العمل بالقرار 2231 في موعده المحدد.

وحول موقف إيران المبدئي من فكرة تمديد القرار 2231 من قبل الترويكا الأوروبية (فرنسا والمانيا وبريطانيا)، أوضح أن قرار تمديد القرار 2231 من وجهة نظر إيران من مسئولية مجلس الأمن وأعضائه.

وتهدد الترويكا الأوروبية، الموقعة على الاتفاق النووي لعام 2015 بإعادة فرض العقوبات على طهران بموجب آلية تُعرف باسم "العودة التلقائية" (سناب باك) المنصوص عليها في الاتفاق.

وتشمل المطالب الأوروبية الرئيسية، تجديد وصول مفتشي الأمم المتحدة النوويين، وتوضيح مصير 400 كيلوجرام من اليورانيوم عالي التخصيب، والتي لا يعرف مكانها منذ الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية.