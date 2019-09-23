 ترامب بقمة «العمل المناخي»: أؤمن بالمياه النقية والهواء النظيف وعلى الدول تحقيق ذلك - بوابة الشروق
الإثنين 23 سبتمبر 2019 10:13 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في اختيار حسام البدري لتدريب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم؟

النتـائـج تصويت

ترامب بقمة «العمل المناخي»: أؤمن بالمياه النقية والهواء النظيف وعلى الدول تحقيق ذلك

ترامب
ترامب
يويورك - أ ش أ
نشر فى : الإثنين 23 سبتمبر 2019 - 9:47 م | آخر تحديث : الإثنين 23 سبتمبر 2019 - 9:47 م

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه يؤمن بأهمية أن تتمتع الدول بمياه نقية وهواء نظيف.

وقال ترامب، في تصريحات للصحفيين عقب حضوره قمة "العمل المناخي" بالأمم المتحدة، ونقلتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين: "أؤمن بشدة بالهواء النقي والماء النظيف ويتعين على كل الدول أن تترابط سويًا وتفعل ذلك من أجل أنفسهم فالأمر مهم جدًا للغاية".

ولفتت الشبكة الأمريكية إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، كان قد طلب من القادة، في وقت سابق، ألا يصعدوا إلى المنصة دون أن يكون لديهم "خطط ملموسة تحدث تغييرًا" من أجل وقف ارتفاع درجات الحرارة في العالم، وتحقيق التحييد الكربوني وخفض انبعاثات الكربون بنسبة 45 بالمائة.

كما قال، في تصريحات سابقة حول موقف الولايات المتحدة المعارض للعالم فيما يتعلق بالتغيير المناخي، إن الرأي العام يضع المزيد والمزيد من الضغط على واشنطن حتى تساهم بشكل إيجابي للعمل من أجل المناخ، موضحًا أنه على الرغم من وجود عدد كبير من المشككين في التغيير المناخي في أمريكا، فإنه يوجد هناك بالفعل أغلبية راسخة يؤمنون بالأمر.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك