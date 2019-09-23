 أبو شقة: الوفد يمثل المعارضة الوطنية.. والرئيس يؤسس دولة ديمقراطية حديثة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أبو شقة: الوفد يمثل المعارضة الوطنية.. والرئيس يؤسس دولة ديمقراطية حديثة

محمد عبد الجليل
نشر فى : الإثنين 23 سبتمبر 2019 - 12:11 ص | آخر تحديث : الإثنين 23 سبتمبر 2019 - 12:11 ص

قال الدكتور بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن الحزب مصنف على أنه حزب يمثل المعارضة الوطنية في مصر، معقبًا: "المعارضة في الفقه السياسي كي تكون حقيقية لا بد أن تكون وطنية".

وأضاف خلال لقائه مع برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأحد: "ولذلك في هذه المرحلة عندما نكون أمام رئيس وطني، ويؤسس لدولة عصرية ديمقراطية حديثة، ونرى أن هناك مشروعات جادة على أرض الواقع، نعلن نحن كحزب معارض أننا نقف ونساند الرئيس في هذا المشروع الوطني لبناء الدولة العصرية".

وتابع: "المعارضة مقدرش أقول إني أمام حزب معارضة أو تأييد على خط مستقيم، وإلا متبقاش فكر حزبي بمفهومه الصحيح، إنما المعارضة لا بد أن تكون وطنية تستهدف مصلحة الوطن".

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