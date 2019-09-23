ألمانيا: مستعدون للمشاركة في مهمة بمضيق هرمز على المستوى الأوروبي فقط

ذكرت وزيرة الدفاع الألمانية، أنجيريت كرامب-كارنباور، أن قوات بلادها من الممكن أن تشارك في مهمة عسكرية بمضيق هرمز على المستوى الأوروبي فقط.

وقالت الوزيرة اليوم الاثنين في تصريحات لشبكة "إيه آر دي" الألمانية الإعلامية: "نحن مستعدون للمشاركة في إطار مهمة أوروبية، لكن هذه المهمة الأوروبية غير مطروحة حاليا"، موضحة أنه لا يوجد قرار على المستوى الأوروبي حتى الآن.

وأضافت زعيمة الحزب المسيحي الديمقراطي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل: "وفقا لوضعنا الدستوري قد نحتاج إلى هذا القرار للحصول على تفويض برلماني، لكننا لا نزال بعيدين عن هذه الخطوة"، مشيرة إلى أن بلادها تقوم بدور دبلوماسي خاص في ضوء الاتفاق النووي مع إيران.

يُذكر أن الإمارات والسعودية انضمتا مؤخرا إلى المهمة العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة، "التحالف الدولي للأمن البحري في الخليج"، والتي تهدف إلى مرافقة السفن التجارية في الطرق التجارية الدولية بالخليج ومضيق هرمز وخليج عمان ومضيق باب المندب، وحمايتها من هجمات محتملة.

وبحثت الولايات المتحدة عن حلفاء للمشاركة في المهمة البحرية، بعدما احتجزت إيران نقالتي نفط أجنبيتين خلال عبورها الخليج، ورفضت الحكومة الألمانية طلب الولايات المتحدة بالمشاركة في هذه المهمة مطلع أغسطس الماضي.

ووصلت الوزيرة الألمانية إلى واشنطن الأحد (بتوقيت واشنطن) لإجراء محادثات حول وضع السياسة الأمنية.

ومن المقرر أن تلتقي الوزيرة مساء اليوم نظيرها الأمريكي مارك إسبر لأول مرة، حيث تدور المحادثات حول مهام عسكرية مشتركة.

وتعتزم الوزيرة تعزيز التعاون العسكري مع الولايات المتحدة من أجل تحقيق استقرار للعلاقات، وقالت في مستهل زيارتها الأولى لواشنطن كوزيرة للدفاع إن واشنطن لا تزال أهم شريك في الحلف.