الولايات المتحدة تؤكد دعمها للاقتصاد اللبناني

أعاد مساعد وزير الخزانة الأمريكية لشؤون مكافحةالإرهاب مارشال بيلينجسلي، تأكيد موقف بلاده الداعم للاقتصاد اللبناني، وذلك خلال لقائه مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان ظهر اليوم الاثنين.

وأعلن بيان صادر عن جمعية المصارف اللبنانية، أن بيلينجسلي"أعاد تأكيد موقف بلاده من دعم الاقتصاد اللبناني، وبصورة خاصة القطاع المصرفي".

وأضاف البيان أن بيلينجسلي "رحب بالتزام المصارف اللبنانية بالقواعد والمعايير العالمية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب".

وشدّد المسؤول الأمريكي خلال اللقاء على "ضرورة متابعة هذه الجهود حرصاً على مصلحة القطاع".

وقد التقى بيلنجسلي برئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة.

كما التقى المسؤول الأمريكي رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي، حيث استعرض الجانبان العلاقات المالية والاقتصادية بين البلدين،بحسب بيان صادر عن المكتب الاعلامي للحريري.

ذكر أن الوضع الاقتصادي في لبنان دقيق جداً ،حيث بلغ العجز في الميزان التجاري للبلاد 65ر16 مليار دولار عام 2018 مقابل 87ر15 مليار دولار عام 2017.إضافةً إلى تراجع في حجم التدفقات المالية من الخارج، وزيادة صعوبة تمويل الدولة بالعملات الأجنبية، وارتفاع مطرد في حجم الدين العام الذي تجاوزت نسبته 150 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.