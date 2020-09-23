وفاة المغنية الفرنسية جوليت جريكو عن عمر ناهز الـ93 عاما

الأكثر قراءة
المئات يشيعون جثمان الطفل محمد ضحية التنمر بالمنوفية: طلعوني من الصندوق
تراجع حاد لأسعار الذهب
فيديو.. أشرف عبدالباقي: النقلة السريعة لنجوم «مسرح مصر» عيب من وجهة نظري
قضية النصف تريليون جنيه (حلقة 3) كيف اختارت العصابة 337 قطعة أرض دولة للاستيلاء عليها؟
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
نعملاغير مهتم
النتـائـج
تصويت
توفيت المغنية الفرنسية جوليت جريكو عن عمر يناهز 93 عاما.
جاء ذلك وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية (أ.ف.ب) استنادا إلى تصريحات صادرة عن عائلة جريكو.