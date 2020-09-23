 وفاة المغنية الفرنسية جوليت جريكو عن عمر ناهز الـ93 عاما - بوابة الشروق
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وفاة المغنية الفرنسية جوليت جريكو عن عمر ناهز الـ93 عاما

باريس - د ب أ
نشر في: الأربعاء 23 سبتمبر 2020 - 8:17 م | آخر تحديث: الأربعاء 23 سبتمبر 2020 - 8:17 م

توفيت المغنية الفرنسية جوليت جريكو عن عمر يناهز 93 عاما.

جاء ذلك وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية (أ.ف.ب) استنادا إلى تصريحات صادرة عن عائلة جريكو.

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