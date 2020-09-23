وفاة المغنية الفرنسية جوليت جريكو عن عمر ناهز الـ93 عاما

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توفيت المغنية الفرنسية جوليت جريكو عن عمر يناهز 93 عاما.

جاء ذلك وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية (أ.ف.ب) استنادا إلى تصريحات صادرة عن عائلة جريكو.