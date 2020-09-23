الاتحاد الإنجليزي يرحب بدعم الحكومة للأندية في ظل استمرار غياب الجماهير

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الأربعاء ترحيبه "بالتزام الحكومة البريطانية بتقديم الدعم المالي للأندية" عقب الإعلان عن عدم السماح بعودة الجماهير إلى الاستادات لمدة ستة أشهر.

ودفع تزايد أعداد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الحكومة البريطانية لوقف العودة الجزئية للجماهير التي كان مخطط لها، وهو قرار يؤثر على مستقبل العديد من الأندية في بريطانيا من الناحية المالية.

وذكر الاتحاد الإنجليزي في بيان أصدره اليوم الأربعاء أنه يتفهم أن الصحة يجب أن تأتي على رأس الأولويات، لكنه أضاف "من المهم الاعتراف بأن تأثير ذلك على كرة القدم سيكون هائلا."

وأضاف الاتحاد :"الأندية في مختلف أنحاء البلاد تعاني حقا، وكان الكثيرون يتطلعون إلى عودة الجماهير من أجل توفير الدخل الذي تحتاجه الأندية بشدة خلال هذه الأوقات العصيبة. الكثيرون على كل المستويات في اللعبة، يعانون من أجل البقاء."

وتابع الاتحاد الإنجليزي :"نرحب بالتزام الحكومة بتقديم الدعم المالي للأندية وسنواصل العمل سويا من أجل عودة الجماهير عندما يكون ذلك آمنا".