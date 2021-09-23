بلينكن يؤكد على دعم أمريكا لليبيا ذات سيادة ومستقرة

شارك وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الليلة الماضية في المؤتمر الوزاري الخاص بليبيا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة .

وجاء في بيان للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس على الموقع الإلكتروني للوزارة، أن بلينكن شارك في اجتماع وزاري حول ليبيا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة التي استضافتها فرنسا وألمانيا وإيطاليا، وحضر الاجتماع وزراء خارجية الدول المشاركة في عملية برلين بالإضافة إلى جيران ليبيا الإقليميين وممثلي الأمم المتحدة.

وأكد بلينكين دعم الولايات المتحدة لليبيا ذات سيادة ومستقرة وموحدة وآمنة خالية من التدخل الأجنبي، وفقا للبيان.

وشدد على دعم بلاده للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا في 24 ديسمبر المقبل، وحث القادة الليبيين على اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان انتخابات حرة ونزيهة على النحو الذي حددته خارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي، بما في ذلك الحاجة إلى اتفاق بشأن إطار دستوري وقانوني.

وشدد بلينكين على دعم الولايات المتحدة للتنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار الليبي في أكتوبر 2020، بما في ذلك خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة على النحو المطلوب في قرار مجلس الأمن رقم 2570.

وشدد الوزير أيضًا على دعم الولايات المتحدة لتجديد بعثة تقصي الحقائق المستقلة التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن عمل ليبيا لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي ، فضلاً عن الحاجة إلى وصول البعثة دون عوائق.