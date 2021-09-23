 بدء المؤتمر الصحفي للمهرجان القومي للمسرح للكشف عن تفاصيل الدورة 14 - بوابة الشروق
الخميس 23 سبتمبر 2021 9:24 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد محاسبة الطبيب المتهم في واقعة فيديو «السجود للكلب»؟
النتـائـج تصويت

بدء المؤتمر الصحفي للمهرجان القومي للمسرح للكشف عن تفاصيل الدورة 14

محمد عباس
نشر في: الخميس 23 سبتمبر 2021 - 8:57 م | آخر تحديث: الخميس 23 سبتمبر 2021 - 8:57 م

عقد المهرجان القومي للمسرح المصري مؤتمرا صحفيا، للإعلان عن تفاصيل الدورة الرابعة عشر، حاليا، بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة.

جاء ذلك بحضور الفنان القدير يوسف إسماعيل رئيس المهرجان، والفنان القدير إسماعيل مختار مدير المهرجان ورئيس البيت الفني للمسرح، والفنان محمد رياض، والناقد جرجس شكري، وأعضاء اللجنة العليا للمهرجان، والفنان فاروق فلوكس، والمخرج إيميل جرجس.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر تفاصيل الدورة الجديدة من المهرجان، وإعلان عدد العروض المشاركة وكيفية اختيارها، كما سيتم الكشف عن الفنانين المقرر تكريمهم خلال حفل الافتتاح، وكشف تفاصيل المحور الفكري، وأهم الإصدارات وأسماء مؤلفيها بالإضافة للكشف عن أعضاء لجنة التحكيم.

يشار إلى أن الدورة الرابعة عشر من المهرجان القومي للمسرح المصري تنطلق في الفترة من 27 سبتمبر إلى 9 أكتوبر المقبل علي جميع مسارح القاهرة تحت عنوان (الكاتب المسرحي المصري)، ويستهدف المهرجان عرض نماذج متميزة مما قدم في قطاعات العرض المسرحي في مصر؛ من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري المعبر عن الشخصية المصرية، ونشر الرسالة التنويرية لبناء الانسان وكذلك تشجيع المبدعين من فنانين المسرح عليىالتنافس الخلاق.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك