بدء المؤتمر الصحفي للمهرجان القومي للمسرح للكشف عن تفاصيل الدورة 14

عقد المهرجان القومي للمسرح المصري مؤتمرا صحفيا، للإعلان عن تفاصيل الدورة الرابعة عشر، حاليا، بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة.

جاء ذلك بحضور الفنان القدير يوسف إسماعيل رئيس المهرجان، والفنان القدير إسماعيل مختار مدير المهرجان ورئيس البيت الفني للمسرح، والفنان محمد رياض، والناقد جرجس شكري، وأعضاء اللجنة العليا للمهرجان، والفنان فاروق فلوكس، والمخرج إيميل جرجس.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر تفاصيل الدورة الجديدة من المهرجان، وإعلان عدد العروض المشاركة وكيفية اختيارها، كما سيتم الكشف عن الفنانين المقرر تكريمهم خلال حفل الافتتاح، وكشف تفاصيل المحور الفكري، وأهم الإصدارات وأسماء مؤلفيها بالإضافة للكشف عن أعضاء لجنة التحكيم.

يشار إلى أن الدورة الرابعة عشر من المهرجان القومي للمسرح المصري تنطلق في الفترة من 27 سبتمبر إلى 9 أكتوبر المقبل علي جميع مسارح القاهرة تحت عنوان (الكاتب المسرحي المصري)، ويستهدف المهرجان عرض نماذج متميزة مما قدم في قطاعات العرض المسرحي في مصر؛ من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري المعبر عن الشخصية المصرية، ونشر الرسالة التنويرية لبناء الانسان وكذلك تشجيع المبدعين من فنانين المسرح عليىالتنافس الخلاق.