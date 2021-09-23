 قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 8 فلسطينيين في أنحاء مختلفة بالضفة الغربية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 8 فلسطينيين في أنحاء مختلفة بالضفة الغربية

أ ش أ
نشر في: الخميس 23 سبتمبر 2021 - 1:02 م | آخر تحديث: الخميس 23 سبتمبر 2021 - 1:02 م

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 8 مواطنين فلسطينيين في أنحاء مُختلفة من الضفة الغربية.

وقالت مصادر أمنية، إن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان من بلدة يعبد في غرب محافظة جنين الواقعة شمال الضفة الغربية وهم سميح سعيد عمارنة، ويزن سعيد قبها، وأحمد زهير حرز الله.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين سامح محمد عبد الهادي رماحة (18 عاما) من مخيم الجلزون، ونهاد اياد حمدان من بلدة بيت سيرا.

ونشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت تعرض جنود إسرائيليين للقذف بالحجارة والقنابل الحارقة خلال عملية اقتحام مخيم الجلزون.

وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال السيدة رائدة سعيد، والشاب سيف القواسمي، خلال تواجدها في باحات المسجد الأقصى، والشاب أحمد جميل السلوادي، من حي بطن الهوى في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى.

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