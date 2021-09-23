قال الرئيس التنفيذي لشركة (مودرنا) ستيفان بانسيل، إن جائحة فيروس (كورونا) قد تنتهي في غضون عام لأن زيادة إنتاج اللقاح يوفر إمدادات عالمية كافية.

وأضاف بانسيل -في تصريحات لصحيفة "نويه تسورخر تسايتونج" السويسرية اليوم الخميس- أنه "بالنظر إلى التوسع في قدرات الإنتاج بهذا القطاع على مدى الشهور الستة الماضية، فإن جرعات كافية ستكون متوفرة بحلول منتصف العام المقبل بحيث يمكن تطعيم جميع سكان العالم. ومن المحتمل أيضاً توفر جرعات معززة بالحجم المطلوب"، وأشار إلى أن التطعيمات ستكون متاحة في وقت قريب حتى للرضع.

وتابع "الذين لن يتلقوا اللقاح سيكتسبون المناعة بشكل طبيعي لأن السلالة دلتا شديدة العدوى. وبهذه الطريقة سنجد أنفسنا في نهاية المطاف في وضع شبيه بالإنفلونزا. فإما أن تتلقى اللقاح وتحظى بشتاء جيد أو لا تفعل وتخاطر بأن تصاب بالمرض واحتمال أن ينتهي بك الأمر إلى المستشفى ".

وعند سؤاله عما إذا كان ذلك يعني العودة إلى الوضع الطبيعي في النصف الثاني من العام المقبل، قال: "اعتبارًا من اليوم، أعتقد أنه في غضون عام".

وقال بانسل إنه يتوقع أن توافق الحكومات على جرعات معززة للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالفعل لأن المرضى المعرضين للخطر والذين تم تطعيمهم في الخريف الماضي "بلا شك" يحتاجون إلى تجديد المعلومات.

وتحتوي جرعة التعزيز على نصف جرعة الجرعة الأصلية، مما يعني أن المزيد منها سيكون متاحًا.