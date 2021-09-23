الكاظمي يدعو قوات الأمن العراقية لتحقيق الانسيابية في الانتخابات وأربعينية الإمام الحسين

دعا رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي القائد العام للقوات المسلحة اليوم الخميس القوات الأمنية إلى تحقيق أقصى درجات الانسيابية لمشاركة العراقيين في الانتخابات البرلمانية المقبلة التي ستجرى في 10 أكتوبر المقبل.

وشدد الكاظمي على ضرورة وقوف الأجهزة الأمنية على الحياد، وأن يقتصر واجبها على حماية العملية الانتخابية، ووأد أي محاولة لإفشالها.

وأكد الكاظمي على ضرورة أن يكون هناك تواصل ما بين الأجهزة الأمنية ومفوضية الانتخابات، وتبليغها بأي تجاوزات وخروقات تحصل في الحملات الدعائية للمرشحين.

وناقش المشاركون في الاجتماع أيضا الخطة الأمنية لزيارة أربعينية الإمام الحسين التي ستصادف منتصف الأسبوع المقبل والإجراءات المتخذة لحماية الزائرين، فضلا عن مناقشة آلية دخول الزائرين الأجانب إلى العراق والتسهيلات المقدمة لهم لأداء الزيارة.

وبحسب بيان للحكومة، وجّه القائد العام للقوات المسلحة بتشديد الإجراءات الأمنية لحماية المواكب، ومنع أية خروقات أمنية قد تستهدف الزائرين وضرورة تنفيذ الخطة الأمنية بكل دقة وحرص.

وشدد الكاظمي على ضرورة تفعيل الجهد الاستخباري، وأن يكون الجهد استباقيا، يرصد العدو ويكشفه قبل تنفيذ عملياته، مع أهمية استمرار الضربات التي تمكنت من قصم ظهر الإرهاب، وضرب أوكار ومضافات تنظيم داعش الارهابي.