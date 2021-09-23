ضبط 5 متهمين بحيازتهم 620 طربة حشيش بـ 4 ملايين جنيه في الإسكندرية

ألقى ضباط مباحث مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي "الأمن الوطني، والأمن العام"، القبض على 5 أشخاص "2 منهم مُسجلين"؛ لاتهامهم بحيازة 620 طربة، تزن 62 كيلو جراما، من مخدر الحشيش، وذلك قبل ترويجهم على عملائهم، في نطاق دائرتي قسمي شرطة "أول العامرية، وباب شرقي"، وتقدر قيمتهم المالية 4 ملايين و30 ألف جنيها.

وجاء ذلك عقب ورود معلومات للشرطة، أكدتها تحريات المباحث، حول نشاط المقبوض عليهم، وبتقنين الإجراءات، تم استهدافهم، وهم: شخص "له معلومات جنائية مُسجلة" مقيم في نطاق دائرة قسم شرطة السيدة زينب، محافظة القاهرة، حيث تم ضبطه حال تواجده في نطاق دائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزته 470 طربه لمخدر الحشيش، تزن 47 كيلو جرام، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

ووفقًا لبيان أمني، اليوم الخميس، فقد تم أيضًا ضبط 4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية مُسجلة" وجميعهم مقيمين في محافظة الإسماعيلية، وذلك حال استقلالهم سيارة في نطاق دائرة قسم شرطة باب شرقي، وبحوزتهم 150 طربه لمخدر الحشيش، تزن 15 كيلو جرام، ومبلغ مالي، و4 هواتف محمولة".

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم، وأقروا بأن المخدرات التي ضبطت بحوزتهم كانت بقصد الاتجار، والسيارة لتسهيل عملية التنقل، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم، فتم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.