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البدري يكشف حقيقة أزمته مع صلاح ومصطفى محمد

محمد جلال
نشر في: الخميس 23 سبتمبر 2021 - 1:14 ص | آخر تحديث: الخميس 23 سبتمبر 2021 - 1:14 ص

نفى حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، أزمته مع محمد صلاح، قائد الفراعنة ولاعب ليفربول الإنجليزي، خلال الفترة الأخيرة.

وقال البدري في تصريحات تلفزويونية لقناة "أبو ظبي": "لم يحدث أي أزمات مع محمد صلاح على الإطلاق، قيل أيضا أن هناك أسماء لاعبين طلبهم صلاح للتواجد في المنتخب وهذا غير صحيح".

وأضاف: "كيف يقولون بأن علاقتي بصلاح سيئة، وهو تولى شارة القيادة معي؟ كيف يقولون بأن اللاعبين الكبار غضبوا لتولي صلاح الشارة؟".

وعن سبب اختيار صلاح لارتداء شارة قيادة المنتخب قال: "اخترنا محمد صلاح لأن قائد المنتخب لابد أن يتواجد باستمرار في الملعب، بجانب ما وصل له محمد صلاح من نجومية عالمية".

وأكمل: "لا يمكن الحديث حول ما يقال عن أنني لم أسيطر على غرفة الملابس، لأنها لم تحدث طوال مسيرتي".

وعن أزمة مصطفى محمد.. قال: "كيف يحدث مشكلة بيننا؟ صرحت بأني أتفهم وصوله متأخرا وسجل هدف التعادل لي في مباراة الجابون".


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