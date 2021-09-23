البدري يكشف حقيقة أزمته مع صلاح ومصطفى محمد

نفى حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، أزمته مع محمد صلاح، قائد الفراعنة ولاعب ليفربول الإنجليزي، خلال الفترة الأخيرة.

وقال البدري في تصريحات تلفزويونية لقناة "أبو ظبي": "لم يحدث أي أزمات مع محمد صلاح على الإطلاق، قيل أيضا أن هناك أسماء لاعبين طلبهم صلاح للتواجد في المنتخب وهذا غير صحيح".

وأضاف: "كيف يقولون بأن علاقتي بصلاح سيئة، وهو تولى شارة القيادة معي؟ كيف يقولون بأن اللاعبين الكبار غضبوا لتولي صلاح الشارة؟".

وعن سبب اختيار صلاح لارتداء شارة قيادة المنتخب قال: "اخترنا محمد صلاح لأن قائد المنتخب لابد أن يتواجد باستمرار في الملعب، بجانب ما وصل له محمد صلاح من نجومية عالمية".

وأكمل: "لا يمكن الحديث حول ما يقال عن أنني لم أسيطر على غرفة الملابس، لأنها لم تحدث طوال مسيرتي".

وعن أزمة مصطفى محمد.. قال: "كيف يحدث مشكلة بيننا؟ صرحت بأني أتفهم وصوله متأخرا وسجل هدف التعادل لي في مباراة الجابون".