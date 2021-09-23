مشرف برنامج إنتاج تقاوي الخضر: بطون المصريين لا يجب أن تكون في قبضة أحد

قال الدكتورة وهبة الجزار المشرف العام على البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر، إن المشروع يحمل أهمية كبيرة في إنتاج تقاوي خضار في مصر، للمرة الأولى في تاريخها.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "المصري أفندي" الذي يُقدمه الإعلامي محمد علي خير، عبر شاشة "المحور"، مساء الخميس، أن مصر تستورد 98% من تقاوي الخضر، تغطي حوالي مليوني فدان، بما يُكلّف الدولة شريحة استيراد سنوية بحد أدنى ملياري جنيه.



وأوضح أن القيادة السياسية دشنّت برنامج إنتاج التقاوي في 2019، وله الكثير من الأهداف، وتابع: "من لا يملك قوت يومه لا يملك قراره.. بطون المصريين لا يجب أن تكون قبضة أحد".



وأكمل: "إذا حدثت أزمات مثل كورونا لابد أن تكون الدولة قادرة على إنتاج التقاوي لتحقيق الأمن الغذائي".



ولفت إلى أن البرنامج يستهدف نحو عشرة محاصيل، أغلبها تكلف الشريحة الأكبر من الاستيراد، مثل الطماطم والفلفل والباذنجان والكوسة والبطيخ والكانتالوب.