كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بصور تداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام سائق سيارة "ميني باص" بالسير عكس الاتجاه، والتعدي لفظيا على قائد سيارة أخرى، فضلاً عن إحداث تلفيات بمركبته، وذلك اعتراضاً على تصويره الواقعة، في مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

بالفحص تم تحديد السيارة وضبط قائدها، وتبين أنه يعمل سائقاً ومقيم بدائرة مركز شرطة ديروط بمحافظة أسيوط، وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة كما وردت في المنشور، وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق السائق.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على التصدي للمخالفات المرورية وردع السلوكيات غير المنضبطة على الطرق.