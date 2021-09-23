قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن محافظات الجمهورية تشهد انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة اعتبارًا من اليوم، لافتًا إلى أنه يستمر على مدار الأيام المقبلة.

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الخميس، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة تصل إلى ْ30 غدًا الجمعة، مشيرًا إلى تكون شبورة مائية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر الأبيض المتوسط، وارتفاع الأمواج إلى 4 أمتار في العمق، متوقعًا تعرض مناطق من السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري إلى فرص سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة بنهاية اليوم.

ولفت مدير مركز التحاليل بالأرصاد، إلى أن الأمطار قد تمتد إلى مناطق من القاهرة لكنها خفيفة وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية، مؤكدًا أن الأجواء خلال الـ6 أيام المقبلة مستقرة بشكل كبير.

وأوضح أن البلاد ستشهد طقسًا خريفيًا واعتدالًا في درجة الحرارة خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، قائلًا إن الشعور بنسب الرطوبة سيقل؛ مع وجود منخفضات الجوية في طبقات الجو العليا تعمل على تكون السحب الممطرة.

وذكر أن درجات الحرارة معتدلة على جنوب ووسط سيناء خلال الأيام المقبلة، مناشدًا المسافرين الحذر من الشبورة المائية والقيادة بهدوء والتوقف في مناطق آمنة لتجنب الحوادث على الطرق.