البرهان يؤكد حرص السودان على أمن واستقرار الصومال

أكد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، دعم الخرطوم ووقوفه مع الأشقاء في جمهورية الصومال، لتجاوز الأوضاع التي تمر بها.

وقال إعلام مجلس السيادة في بيان اليوم، إن البرهان أكد خلال لقائه بمقر الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك اليوم الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، على أهمية واستقرار الصومال، مؤكداً استعداد السودان لتقديم الدعم والمساندة اللازمة للصومال في مجالات التدريب والدعم اللوجستي، بما يحقق الأمن والاستقرار فيه.

وأعرب البرهان عن تطلعه لإطلاق مبادرة مشتركة من داخل منظمة دول الايقاد، لمحاربة ظاهرة الجفاف.

ومن جانبه، أكد الرئيس الصومالي على عمق ومتانة العلاقة بين الخرطوم ومقديشيو، مشيرا إلى المكانة التي يتمتع بها السودان في محيطه الإقليمي.

وعبر الرئيس الصومالي، عن تطلع بلاده إلى مزيد من الدعم السوداني، لاسيما في المجلات الأمنية والعسكرية، معربا عن امتنانه للسودان قيادة وشعباً لما ظل يقدمه من عون ومساعدة لبلاده.