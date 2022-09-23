 مباحثات جزائرية موريتانية لتطوير آفاق التعاون الثنائي في العديد من المجالات - بوابة الشروق
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مباحثات جزائرية موريتانية لتطوير آفاق التعاون الثنائي في العديد من المجالات

علم الجزائر
علم الجزائر
أ ش أ
نشر في: الجمعة 23 سبتمبر 2022 - 4:34 ص | آخر تحديث: الجمعة 23 سبتمبر 2022 - 4:34 ص

بحث رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبد الرحمن مع وزير الصيد والاقتصاد الموريتاني محمد عابدين امعييف، آفاق تطوير التعاون الثنائي في شتى المجالات، لاسيما الصيد البحري، على ضوء النتائج الهامة التي تم التوصل إليها خلال الدورة التاسعة عشر للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-الموريتانية، التي جرت أعمالها بنواكشوط في ١٤ سبتمبر الجاري.
جاء ذلك خلال استقبال عبد الرحمن، اليوم، بمقر الحكومة بالجزائر العاصمة، للوزير الموريتاني، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.
وأوضحت الحكومة الجزائرية - في بيان - أنه جرى التأكيد، خلال هذا اللقاء، على علاقات الأخوة والتضامن والتعاون المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، والإرادة السياسية التي تحدو قيادتي البلدين في الارتقاء بالتعاون والشراكة بين الجزائر وموريتانيا إلى مستويات أعلى من الشراكة والاندماج.

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