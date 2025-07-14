بالميراس يرفض العروض الأوروبية ويتمسك بـ30 مليون يورو لبيع ريوس

رفض نادي بالميراس البرازيلي ثلاثة عروض أوروبية مقدمة من أندية روما الإيطالي وولفرهامبتون ونوتنجهام فورست الإنجليزيين، للتعاقد مع لاعب الوسط ريتشارد ريوس، بعدما جاءت كافة العروض دون المستوى المالي المطلوب.

وكشفت مصادر مطلعة لصحيفة Football Italia أن بالميراس حدد مبلغ 30 مليون يورو كقيمة ثابتة لبيع ريوس، إلى جانب بعض الإضافات المحتملة، وهو ما لم تبلغه العروض الثلاثة الأخيرة.

وقدّم ولفرهامبتون عرضًا بقيمة 25 مليون يورو، في حين رفع نوتنجهام العرض إلى 26 مليونًا، لكن دون وجود متغيرات كافية لإقناع النادي البرازيلي. من جهته، حاول نادي روما إغراء بالميراس بعرض يبلغ 25 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين كحوافز، إلا أن العرض لم يُلبِ التوقعات المطلوبة.

ويُعد ريتشارد ريوس من أبرز أهداف روما هذا الصيف لتعزيز وسط الميدان، إذ يضعه النادي ضمن أولوياته في عهد المدرب الجديد، الذي بدأ مهامه رسميًا مع انطلاق فترة الإعداد يوم 13 يوليو الجاري. ويخوض الفريق أولى مبارياته في الدوري الإيطالي أمام بولونيا يوم 23 أغسطس على ملعب الأولمبيكو.

حتى الآن، لا توجد مؤشرات على تغيير بالميراس لموقفه، ما لم تصل عروض رسمية تلامس أو تتجاوز حاجز الـ30 مليون يورو المطلوبة مقابل الاستغناء عن اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا.