وزير الصحة السوري: ارتفاع ضحايا غرق الزورق اللبناني إلى 73 شخصا

أعلن وزير الصحة السوري، حسين الغباش إن عدد ضحايا غرق الزورق اللبناني قبالة سواحل بلاده ارتفع إلى 73 شخصاً حتى الآن .

وقال الوزير السوري في تصريح صحفي اليوم الجمعة " في حصيلة غير نهائية بلغ عدد ضحايا غرق المركب 73 شخصاً بينما عدد الذين يتلقون العلاج في مشفى الباسل 20 شخصا ".

وأكد وزير الصحة استنفار مستمر وجاهزية تامة واستجابة فورية للكوادر الصحية في محافظة طرطوس منذ بعد ظهر أمس، ولا سيما في منظومة الإسعاف والطوارئ والهيئة العامة لمشفى الباسل ".

من جانبه قال مصدر طبي في محافظة طرطوس "بدأ تسليم جثث بعض الغرقى إلى ذويهم بعد التعرف عليها من السوريين ووصول عائلات من لبنان للتعرف على أبنائهم الذين غرقوا وتسليم جثثهم لتنقل إلى لبنان عن طريق الصليب الأحمر الدولي ".

وأكد مصدر في محافظة طرطوس لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ ) " استمرار البحث عن الجثث في مياه البحر مع تضائل فرص الحصول على جثث طافية على سطح المياه ، بعد إبلاغ الناجين بأن عدد الاشخاص الذين كانوا على متن المركب أكثر من 150 شخصا بينهم نساء وأطفال "