 حلم البرونزية العالمية .. تعرف على موعد مباراة سلة الأهلي وبولز الصيني  - بوابة الشروق
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حلم البرونزية العالمية .. تعرف على موعد مباراة سلة الأهلي وبولز الصيني 

علي البحيري
نشر في: السبت 23 سبتمبر 2023 - 5:23 م | آخر تحديث: السبت 23 سبتمبر 2023 - 5:23 م

يستعد الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي الذي يقوده فنيًا الإسباني أوجستي بوش لخوض مباراة الميدالية البرونزية أمام تشيجانج جولدن بولز الصيني في بطولة كأس العالم للأندية، والمقامة في سنغافورة.

وتأهل الأهلي للمنافسة على برونزية مونديال أندية السلة، بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط.

وافتتح الأهلب  مشواره في البطولة بالفوز على ايجنايت الأمريكي بنتيجة 82-76، ثم خسر في الجولة الثانية أمام فرانكا البرازيلي بنتيجة 90-70؛ لينهي مشواره في دور المجموعات بالمركز الثاني ويتأهل للمنافسة على الميدالية البرونزية.

وتقام مباراة الأهلي وبولز الصيني غدًا الأحد في تمام العاشرة صباحًا بتوقيت القاهرة، وسيتم نقلها على قناة أون تايم سبورتس.

ويشارك الأهلي في مونديال السلة، بعد فوزه بالدوري الأفريقي على حساب الجمارك السنغالي، في البطولة التي أقيمت الموسم الماضي على صالة كيجالي أرينا برواندا.


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