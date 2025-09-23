اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، فلسطينيا على الأقل من مدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة، خلال اقتحامها والانسحاب منها.

وأفاد شهود عيان للأناضول، بأن قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت حي "أم الشرايط" بمدينة البيرة، ودفعت بتعزيزات عسكرية.

وقال الشهود إن القوات اعتقلت شابا على الأقل قبل أن تنسحب من الحي.

وفجر الثلاثاء، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة اقتحامات طالت مدنا وبلدات أبرزها في مدن نابلس وقلقيلية وسلفيت (شمال)، واعتقل عددا من الفلسطينيين.

وبموازاة الإبادة في غزة، قتل الجيش والمستوطنون الإسرائيليون في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1042 فلسطينيا، وأصابوا نحو 10 آلاف و160، إضافة لاعتقال أكثر من 19 ألفا، بحسب معطيات فلسطينية رسمية.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفا و344 شهيدا و166 ألفا و795 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.



