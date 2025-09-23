العش ومرعي يخضعان لكشف المنشطات عقب مواجهة الحدود بالدوري

خضع الثنائي مصطفى العش وياسين مرعي، لاعبا النادي الأهلي، لكشف المنشطات عقب انتهاء مباراة الأهلي وحرس الحدود ضمن منافسات الجولة الثامنة لبطولة الدوري الممتاز.

وحقق النادي الأهلي فوزًا جديدًا وصعبًا على حرس الحدود بنتيجة 2-3، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل جراديشار الهدف الأول للأهلي بعد مرور دقيقتين و32 ثانية من المباراة بتصويبة صاروخية من خارج حدود منطقة الجزاء مستغلًا كرة مرتدة من دفاعات الحدود، ليصبح أسرع أهداف الموسم الحالي من الدوري.

فيما تعادل محمد حمدي زكي للحدود بالدقيقة 8، ثم من علامة الجزاء بالدقيقة 47 سجل تريزيجيه هدف التقدم للمارد الأحمر.

وفي الشوط الثاني تعادل حرس الحدود عن طريق طاهر محمد بالخطأ في مرماه بالدقيقة 53، قبل أن يسجل ياسر إبراهيم هدف الفوز بالدقيقة 79 للنادي الأهلي.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده للنقطة 12 وتقدم للمركز الرابع في جدول ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد حرس الحدود عند النقطة الثامنة في المركز الثالث عشر.