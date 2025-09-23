ترامب: تناول دواء تايلينول أثناء الحمل قد يسبب التوحد

رجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين أن استخدام دواء تايلينول خلال الحمل قد يساهم في ارتفاع معدلات التوحد في الولايات المتحدة، وهو ارتباط محتمل يقول خبراء إنهم درسوه لكنه غير مثبت.
وقال ترامب، متحدثا يوم الاثنين من البيت الأبيض، إنه لا ينبغي للنساء تناول الأسيتامينوفين، المعروف أيضا بالاسم التجاري تايلينول "طوال فترة الحمل"، كما أثار مخاوف لا أساس لها بشأن اللقاحات.
وتواجه إدارة ترمب ضغوطا شديدة من حركة "لنجعل أمريكا صحيّة مجددا" المتنوعة، بقيادة وزير الصحة روبرت كينيدي جونيور، لتقديم إجابات حول أسباب الزيادة الملحوظة في حالات التوحد بالولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة.
ويؤكد الخبراء أن ارتفاع الحالات يعود أساسا إلى تعريف جديد للاضطراب يشمل الآن الحالات الخفيفة على شكل "طيف"، بالإضافة إلى تحسين وسائل التشخيص. ويقولون إنه لا يوجد سبب واحد للاضطراب، وأن هذه التصريحات تتجاهل وتضعف عقودا من الأبحاث العلمية حول العوامل الوراثية والبيئية التي قد يكون لها دور.
ويُعد هذا الإعلان أحدث خطوة تتخذها الإدارة، مدفوعة بكينيدي ومؤيديه، لإعادة تشكيل مشهد الصحة العامة في أمريكا.