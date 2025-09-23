محافظ كفرالشيخ يعلن نتائج تقييم الأداء بالمراكز والمدن ويُكرم الفائزين

أعلن اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، نتائج التقييم الشهري لأداء الخدمات والمرافق بالمراكز والمدن، موجّهًا التهنئة للوحدات المحلية الفائزة بالمراكز الأولى، ومُعربًا عن شكره للجنة التقييم على جهودها في متابعة وتحليل الأداء وفق معايير دقيقة تعكس حجم العمل والإنجاز على أرض الواقع.

وأوضح المحافظ أن هذا التقييم يأتي في إطار حرص الدولة على رفع كفاءة الجهاز الإداري المحلي، وتحقيق التنافسية بين الوحدات المختلفة، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف أن معايير التقييم شملت عددًا من الملفات الحيوية، من بينها: ملف التصالح في مخالفات البناء، تقنين أوضاع الأراضي، مستوى النظافة العامة، المتغيرات المكانية، أداء المراكز التكنولوجية، معدلات الإيرادات، كفاءة غرف العمليات، الإنارة العامة، إشغالات الطرق، الإعلانات، كفاءة الحملة الميكانيكية، سرعة تنفيذ الخطة الاستثمارية، التعامل مع شكاوى المواطنين، قرارات إزالة المنشآت الآيلة للسقوط، ورخص المحلات، وغيرها من المحاور الخدمية.

وأشار اللواء عبدالمعطي إلى أن نتائج التقييم الشهرية أسفرت عن فوز مركز دسوق بالمركز الأول، يليه مركز قلين في المركز الثاني، ثم مركز بيلا ثالثًا، بينما حلّ مركز سيدي سالم في المرتبة الرابعة.

وعلى مستوى المدن، فاز مصيف بلطيم بالمركز الأول، تلاه مدينة مسير في المركز الثاني، ثم مدينة سيدي غازي في المركز الثالث، بينما جاءت مدينة برج البرلس في المركز الرابع.

وأشاد المحافظ بالجهود المتميزة التي تبذلها القيادات التنفيذية والعاملون بالمراكز والمدن، مؤكدًا أن الهدف من التقييم لا يقتصر على ترتيب المراكز، وإنما يهدف إلى خلق روح تنافسية إيجابية تدفع الجميع إلى تحسين الأداء وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وأكد أن الفترة القادمة ستشهد متابعة دقيقة ومحاسبة واضحة على أساس معدلات الإنجاز الفعلية على أرض الواقع، وذلك بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في تطوير الإدارة المحلية وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.



