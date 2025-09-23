ترامب: أمريكا تدعم الأمم المتحدة بنسبة 100%

عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، ليتفاخر بإنجازات سياسته الخارجية في ولايته الثانية ويهاجم الهيئة العالمية باعتبارها مؤسسة عاجزة، بينما حذر أوروبا من أنها ستدمر إذا لم تبتعد عن "وحش ذي ذيلين" يتمثل في الهجرة غير المدروسة وسياسات الطاقة الخضراء.

وفي وقت لاحق، في اجتماع ثنائي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، تغيرت لهجة ترامب تجاه الأمم المتحدة بعد أن انتقد في خطابه في وقت سابق من اليوم الهيئة العالمية لإصدارها "كلمات فارغة".

وقال ترامب لجوتيريش: "بلدنا يدعم الأمم المتحدة بنسبة 100%". وأضاف: "قد أختلف معها أحيانا ولكني أؤيدها بشدة لأن إمكانات السلام في هذه المؤسسة عظيمة".