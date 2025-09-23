 صحة غزة: أيام قليلة تفصلنا عن توقف المستشفيات نتيجة نفاد الوقود - بوابة الشروق
الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 10:31 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من البديل الأنسب لـ ريبيرو في النادي الأهلي؟

النتـائـج تصويت

صحة غزة: أيام قليلة تفصلنا عن توقف المستشفيات نتيجة نفاد الوقود

أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 - 10:11 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 - 10:11 ص

قالت وزارة الصحة في غزة، إن أيامًا قليلة متبقية على توقف المستشفيات نتيجة نفاد الوقود منها.

وأضافت في بيان، اليوم الثلاثاء، أن أزمة نقص الوقود فيما تبقى من مستشفيات عاملة في قطاع غزة تدخل مرحلة غاية في الخطورة .

وتابعت: «أيام قليلة قد تحمل معها مشاهد توقف عمل الأقسام الحيوية مايعني تفاقم الأزمة الصحية وتعريض حياة المرضى والجرحى للموت المحقق.»

وأشارت إلى أن الإجراءات الفنية والهندسية لجدولة فترات التشغيل أصبحت غير مجدية مع توقف إمدادات الوقود.

وجددت النداء العاجل إلى كافة الجهات المعنية بالتدخل لضمان تعزيز أرصدة الوقود بالمستشفيات لتجنب كارثة لا يمكن توقع نتائجها.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك