أشاد هشام حنفي، نجم الأهلي السابق، بما يقدمه فريق بيراميدز على الساحة الكروية مؤخرًا، مؤكدًا أنه أصبح أحد أكبر الفرق في مصر والمنطقة بفضل ما يمتلكه من نجوم وإمكانيات كبيرة.

وأوضح حنفي خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي جمال الغندور أن بيراميدز أثبت قدرته على مواجهة الفرق الكبرى والانتصار عليها، إذ نجح في الفوز على أهلي جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في عقر داره ووسط جماهيره، وهو ما اعتبره إنجازًا مشرّفًا لكرة القدم المصرية، بعد أن توج الفريق بلقب “بطولة الثلاث قارات” التي تجمع بين أندية من آسيا وأفريقيا والمحيط الهادي.

وأضاف حنفي أن ما حققه بيراميدز لم يكن محض صدفة، بل نتيجة عمل منظم واستقدام لاعبين على أعلى مستوى، مشيرًا إلى النجم الكونغولي فيستون مايلي الذي سجل اسمه بأحرف من ذهب بعدما أحرز أول “هاتريك” في تاريخ البطولة، ليقود فريقه إلى إنجاز غير مسبوق.

وأكد أن الأهلي والزمالك، رغم تاريخهما الكبير، لم ينجحا في التعاقد مع مهاجم من طراز مايلي، الذي أثبت أنه قادر على صناعة الفارق في المباريات الحاسمة.

واعتبر حنفي أن فريق بيراميدز يسير بخطوات ثابتة نحو العالمية، متمنيًا أن يواصل الفريق عروضه القوية حتى يصل إلى المباراة النهائية.

وأعرب هشام حنفي عن أمله في مشاهدة مواجهة تاريخية بين بيراميدز وباريس سان جيرمان، لما ستحمله من إثارة وقيمة فنية كبيرة، معتبرًا أن ذلك سيكون تتويجًا لمجهودات الفريق وإضافة جديدة لكرة القدم المصرية في المحافل الدولية.