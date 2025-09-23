الناتو يحذر روسيا: سنستخدم جميع الوسائل للدفاع عن الحلفاء

حذر حلف شمال الأطلسي "الناتو"، روسيا، اليوم الثلاثاء، من أنه سوف يستخدم "جميع الوسائل العسكرية وغير العسكرية اللازمة" للدفاع عن الحلفاء ودرء التهديدات، وذلك بعد عدة حوادث خلال الأسابيع الأخيرة انتهكت فيها طائرات مقاتلة أو مسيرات روسية المجال الجوي لدول أعضاء بالحلف.

واجتمع أعضاء الناتو للتشاور في بروكسل بعدما اخترقت 3 طائرات مقاتلة روسية المجال الجوي لإستونيا الأسبوع الماضي، كما اخترقت أعداد كبيرة من الطائرات الروسية المسيرة المجال الجوي لبولندا في وقت سابق من سبتمبر الجاري، فيما سجلت رومانيا دخول طائرة مسيرة روسية إلى مجالها الجوي في سبتمبر الجاري.

وقال بيان مشترك صدر عقب الاجتماع، "يجب ألا يساور روسيا أي شك: سيستخدم الناتو وحلفاؤه، وفقا للقانون الدولي، جميع الوسائل العسكرية وغير العسكرية اللازمة للدفاع عن أنفسنا وردع جميع التهديدات من كل الاتجاهات".

وأضاف البيان: "سنواصل الرد بالطريقة والتوقيت والمجال الذي نختاره. إن التزامنا بالمادة الخامسة راسخ لا يتزعزع".

وتتيح المادة الخامسة من معاهدة الحلف لأعضائه الذين يتعرضون لهجوم مسلح طلب المساعدة العسكرية.