المكسيك: سندعو لإنهاء الإبادة بغزة أمام الجمعية العامة الأممية

الرئيسة كلوديا شينباوم:

- المكسيك تدعم النداءات الداعية لوقف الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة

- ندعم حل الدولتين لإحلال السلام في الشرق الأوسط ونعارض الهجمات على المدنيين

قالت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم، إن بلادها ستدعو إلى إنهاء الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة خلال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

يأتي ذلك في مؤتمر صحفي عقدته، أمس الاثنين، أكدت خلاله أن وزير الخارجية خوان رامون دي لا فوينتي سيمثل المكسيك في الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضحت أن السياسة الخارجية التقليدية للمكسيك تقوم على مبادئ السلام والحياد وحق الشعوب في تقرير مصيرها.

وأكدت أن المكسيك تدعم النداءات الداعية لوقف الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة.

كما أشارت إلى أن بلادها تدعم حل الدولتين "فلسطينية وإسرائيلية" لإحلال السلام في الشرق الأوسط وتعارض الهجمات على المدنيين.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفا و344 شهيدا و166 ألفا و795 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.