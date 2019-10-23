ناخبو بوتسوانا يصوتون في انتخابات برلمانية

يتوجه الناخبون في بوتسوانا إلى صناديق الاقتراع اليوم الأربعاء للإدلاء بأصواتهم في انتخابات برلمانية يخيم عليها التشاحن داخل الحزب الحاكم في البلاد.

وحكم حزب بوتسوانا الديمقراطي الدولة الواقعة في الجنوب الأفريقي منذ استقلالها عن بريطانيا عام 1966 ، وأشرف على صعودها من واحدة من أفقر دول العالم إلى بلد متوسط الدخل بفضل إنتاج الألماس.

ولطالما اعتُبرت بوتسوانا واحدة من أكثر الديمقراطيات استقرارا في إفريقيا. ومع ذلك ، فإنها واجهت أيضا ارتفاعا في معدل البطالة التي وصلت نسبتها الرسمية إلى 17%، لكن أحزاب المعارضة تعتقد أن النسبة أعلى.

ويجري التنافس في تلك الانتخابات في 57 دائرة انتخابية، حيث تم تسجيل 925 ألفا و500 شخص للتصويت.

وينتخب برلمان بوتسوانا رئيس البلاد.