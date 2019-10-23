«شكاوى النواب» توافق على إقامة كباري للمشاة في عدد من المحافظات

• نائب يطالب بترميم مجرى للسيول «يهدد بوقوع كوارث مستقبلية»

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، في اجتماع عقدته اليوم الأربعاء، على عدد من الاقتراحات برغبة، مقدمة من بعض النواب حول مشكلات تتعلق بعمل وزارة الري والموارد المائية.

ومن الطلبات التي وافقت عليها اللجنة، طلب من النائب سمير رشاد أبو طالب، بتصفيح مجرى السيول الموجود بقرية جبل الطير البحرية، التابعة لمركز سمالوط بالمنيا.

وجاء في طلب رشاد أن مجرى السيول الموجود بالقرية، نظرًا لوجود جزء كبير منه غير مصفح، مما يهدد بوقوع كوارث مستقبلية، في حالة انهيار الجزء الجانبي للمخر.

وأشار أبو طالب إلى أن هذا المخر تسبب في وقوع العديد من الحوادث المتكررة لبعض الأهالي، مما يشكل خطورة كبيرة على أبناء المنطقة.

وأوضح أن المسافة المراد تصفيحها تبلغ نحو كيلو متر واحد، تمر وسط الكتلة السكنية.

كما وافقت اللجنة على مقترح برغبة من النائب محمد عبدالعزيز الغول، بتغطية ترعة مكرم بمنطقة «الشرقي بهجورة» التابعة لمركز نجع حمادي، وطالبت بضرورة تخصيص الاعتمادات المالية لهذا الغرض.

ومن جانبه، قال رئيس الإدارة المركزية للري والموارد المائية بمحافظة قنا صبري مختار أبو شامة، إن أعمال التغطية لتلك الترعة مدرجة ضمن خطة عمل ممولة من البنك الدولي للعام المالي 2020-2021.

وأشار السكرتير العام لمحافظة قنا إلى أن تكلفة التغطية 4.5 مليون جنيه، موضحًا أن المحافظة لا مانع لديها إذا توفرت الاعتمادات المالية لذلك، مضيفًا أن الموازنة العامة للمحافظة لا تستطيع تحمل تلك التكلفة، مطالبًا بمخاطبة وزارة التخطيط لتوفير الاعتمادات المالية.

وبالمثل، وافقت اللجنة أيضا على مقترح برغبة بإنشاء كوبري على البحر اليوسفي، يربط بين قرية الأنصاري وحسين أبو علي من الناحية الغربية بمركز سمالوط بالمنيا، والناحية الشرقية قرية مرزوق بمركز مطاي في نفس المحافظة.

وأوضح مقدم الاقتراح النائب سمير رشاد أن الكوبري يربط بين العديد من القرى والنجوع، على الناحيتين، الشرقية والغربية.

وأضاف أن سبب تقديم مقترحه يعود إلى ارتفاع الكثافة السكانية بالقرى الواقعة في تلك المنطقة، بالإضافة إلى أهمية تقليل وقت الانتقالات للمواطنين، مشيرًا إلى أن أقرب كوبري يبعد مسافة كبيرة جدا عن المكان المراد إنشاء كوبري جديد فيه.

وكانت اللجنة قد وافقت كذلك، في الاجتماع نفسه، على مقترح برغبة من النائب إيهاب عبدالعظيم بإنشاء كوبري علوي للمشاة على ترعة الإبراهيمية بمركز مغاغة بالمنيا.

وقال عبدالعظيم إن الطلب يأتي نظرًا لارتفاع الكثافة السكانية، وحالة الزحام الشديدة بالمنطقة، لربط غرب المدينة بشرقها، خاصة مع وجود العديد من المدارس والهيئات الحكومية.

وأبدت اللجنة موافقتها كذلك على طلبات مماثلة بإقامة كباري للمشاة، وإحلال وتجديد كباري أخرى بمركز سيدي سالم في محافظة كفر الشيخ.