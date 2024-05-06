منتخب الصالات في المركز 37 على العالم بتصنيف «فيفا»

حل المنتخب الوطني المصري لكرة القدم داخل الصالات في المركز السابع والثلاثين عالميًا، في أول تصنيف يضعه الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وكشف «فيفا»، عبر موقعه الرسمي اليوم الإثنين، عن أول تصنيف رسمي عالمي لمنتخبات كرة القدم داخل الصالات، وتصدره المنتخب البرازيلي، يليه منتخب البرتغال ثم إسبانيا.

وجاء المنتخب الوطني في المركز 37 عالميًا، والثاني إفريقيًا بعد المنتخب المغربي، بطل إفريقيا وصاحب المركز السادس عالميًا، وأخيرًا حل الفراعنة في المركز الثالث عربيًا، بعد المغرب والكويت الـ35 عالميًا.

منتخب مصر للصالات خسر بطولة أمم إفريقيا الأخيرة 2024، من دور نصف النهائي 7-3 على يد أنجولا، قبل أن يحل رابعًا إثر الهزيمة بركلات الترجيح أمام شقيقه الليبي بعد تعادلهما بهدفين لمثلهما.

ويغيب عن منافسات كأس العالم لكرة الصالات 2024، إذ تأهلت 3 منتخبات إفريقية هي المغرب وأنجولا وليبيا.

وجاء ترتيب المنتخبات العشر الأولى من التصنيف بالترتيب على النحو التالي: «البرازيل، البرتغال، إسبانيا، إيران، الأرجنتين، المغرب، روسيا، كازاخستان، تايلاند وفرنسا».