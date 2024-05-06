ملصق انتخابي زائف يثير ضجة في براغ قبيل الانتخابات الأوروبية

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تثور ضجة في براغ الآن بسبب ملصق انتخابي زائف استهدف حزب آنو المعارض بجمهورية التشيك، قبيل الانتخابات الأوروبية المقرر إجراؤها في يونيو المقبل.

ويٌظهر الملصق الملياردير زعيم حزب آنو ورئيس الوزراء السابق أندريه بابيش والعلم الروسي مرسوم على وجنتيه مع شعار : "روسيا - سوف أفعل أي شيئ من أجلك".

والملصق ، الذي يتم تناقله عبر الانترنت ، هو محاكاة ساخرة للشعار الفعلي لحزب آنو للانتخابات الأوروبية - "جمهورية التشيك - سوف أفعل أي شيئ من أجلك".

ويعتقد أن التحالف الانتخابي سبولو (معا) الذي يدعم بيتر فيالا ، خلف بابيتش ، وراء الحملة ، التي قوبلت بانتقاد شديد في الصحافة التشيكية اليوم الاثنين.

فقد وصفت صحيفة "هوسبودارسكي نوفني" الليبرالية الملصق بأنه مثير للاحراج ، قائلة إنه أظهر المعترك السياسي التشيكي في "دوامة سلبية" بدلا من السير بالبلاد إلى الأمام.

أما صحيفة برافو ذات التوجه اليساري فأشارت إلى أن الحكومة كانت قد جعلت مواجهتها للأنباء الزائفة والتضليل الاعلامي أحد أهدافها الرئيسية ، متسائلة ما إذا كان ينبغي نعت فيلا الآن بأنه شخص ينشر الأنباء الزائفة.

كما أعرب الرئيس التشيكي بيتر بافيل عن قلقه حيال الثقافة السياسية بالبلاد.

وقال إنه لأمر مؤسف أن بابيش يحاول إثارة شعور مناهض لأوكرانيا.

ومع ذلك أضاف أن الحملة الساعية إلى "تحويل حزب آنو إلى بطل مدافع عن المصالح الروسية هو فحسب أمر غير عادل وخطير".

يذكر أن بافيل يٌعتبر داعما قويا قوي لأوكرانيا في دفاعها ضد الغزو الروسي وهو وراء مبادرة شراء الذخيرة لكييف.

يشار إلى أن انتخابات البرلمان الأوروبي سوف تجري في الدول الأعضاء الـ 27 بالاتحاد الأوروبي من 6 إلى 9 يونيو المقبل.