«المتفائل» ضمن المقررات على طلاب المسرح بأكاديمية الفنون

يستمرالعرض المسرحى"المتفائل" من إنتاج فرقة المسرح القومي التابعة للبيت الفني للمسرح، في تقديم عروضه على المسرح القومي بالعتبة، محققا نجاحا وإقبالا جماهيريا كبيرا، بالإضافة للنجاح النقدي الكبير والذي دفع معهد النقد الفني بأكاديمية الفنون وأقسام المسرح بالجامعات لوضع العرض ضمن التطبيقات العملية لطلاب المسرح، أيام الخميس والجمعة والسبت في تمام التاسعة مساء والأحد ماتينيه في تمام السابعة والنصف مساء.

ويقول إسلام إمام، مخرج العرض المسرحى "المتفائل"، إنه سعيد باختيار العرض من قبل الأكاديميين ليكون ضمن مناهج طلاب المسرح بمختلف الجامعات، حيث يشهد العرض إقبالا جماهيريا كبيرا من الطلاب سواء بالمعهد العالي للفنون المسرحية أو من كلية الآداب قسم المسرح بجامعتي حلوان وعين شمس، وأيضا كلية الآداب قسم اللغة الفرنسية بجامعة القاهرة.

وحدد أعضاء هيئة التدريس العرض لمشاهدته ومناقشته لوجود عدد من العناصر التي تعتبر تحديا كبيرا، وتطرح تساؤلات لدى الطلاب خاصة عنصر الديكور وحركته، حيث يتم تغيير المناظر والمشاهد أمام الجمهور بطريقة سهلة وبسيطة، بالإضافة لعنصر الغناء في الدراما، وغيره من الأمور.

يذكر أن عرض "المتفائل" تدور أحداثه حول شخص حارب كل المشاكل والأمراض الموجودة في مجتمعه للوصول إلى هدفه، من خلال صفة التفاؤل، العرض من بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، آيات مجدي، تامر الكاشف، زكريا معروف، رضا طلبة، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامي ومجموعة من شباب المسرح القومي، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام إمام.