جمعية مصارف لبنان: استمرار إغلاق البنوك في عموم البلاد غدا على وقع المظاهرات الحاشدة

أعلنت جمعية مصارف لبنان الاستمرار في إغلاق كافة البنوك في عموم البلاد غدا الخميس، وذلك انتظارا لاستتباب الأوضاع العامة في لبنان.

جاء ذلك في بيان أصدرته جمعية مصارف لبنان اليوم الأربعاء.

وأغلقت البنوك في لبنان على مدى 5 أيام متصلة، وذلك منذ بدء الاحتجاجات الشعبية والتظاهرات الحاشدة التي عمت البلاد منذ مساء الخميس الماضي، اعتراضا على التدهور الشديد في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وسوء خدمات الكهرباء والمياه والرعاية الصحية والنفايات.

وكان رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري قد عقد، في وقت سابق اليوم، اجتماعات مع حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) رياض سلامه، ووفد من جمعية مصارف لبنان برئاسة رئيس الجمعية سليم صفير، حيث جرى مناقشة الأوضاع المالية والمصرفية والقرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا في الورقة الاقتصادية التي أقرتها أمس الأول /الاثنين/.