 جمعية مصارف لبنان: استمرار إغلاق البنوك في عموم البلاد غدا على وقع المظاهرات الحاشدة - بوابة الشروق
الأربعاء 23 أكتوبر 2019 5:26 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في منع القانون المصري إعدام القاتل الأصغر من 18 عاما؟


النتـائـج تصويت

جمعية مصارف لبنان: استمرار إغلاق البنوك في عموم البلاد غدا على وقع المظاهرات الحاشدة

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 4:53 م | آخر تحديث : الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 4:53 م

أعلنت جمعية مصارف لبنان الاستمرار في إغلاق كافة البنوك في عموم البلاد غدا الخميس، وذلك انتظارا لاستتباب الأوضاع العامة في لبنان.

جاء ذلك في بيان أصدرته جمعية مصارف لبنان اليوم الأربعاء.

وأغلقت البنوك في لبنان على مدى 5 أيام متصلة، وذلك منذ بدء الاحتجاجات الشعبية والتظاهرات الحاشدة التي عمت البلاد منذ مساء الخميس الماضي، اعتراضا على التدهور الشديد في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وسوء خدمات الكهرباء والمياه والرعاية الصحية والنفايات.

وكان رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري قد عقد، في وقت سابق اليوم، اجتماعات مع حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) رياض سلامه، ووفد من جمعية مصارف لبنان برئاسة رئيس الجمعية سليم صفير، حيث جرى مناقشة الأوضاع المالية والمصرفية والقرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا في الورقة الاقتصادية التي أقرتها أمس الأول /الاثنين/.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك