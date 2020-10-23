ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان: مصر لديها إطار قانوني جيد فيما يتعلق بمواجهة الزواج المبكر

قال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، الدكتور ألكسندر ساشا بوديروزا، إن هناك حملات موسعة لرفع الوعي بشأن القضايا المتعلقة بالنمو السكاني، نظرًا لأنها تؤثر على العديد من جوانب التنمية.

وأضاف بوديروزا، في مداخلة عبر zoom لبرنامج «مساء dmc»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «dmc»، مساء الخميس، أن مصر لديها إطار قانوني جيد فيما يتعلق بمواجهة الزواج المبكر، لكن هناك حاجة للتعامل مع الأعراف الاجتماعية في هذا الصدد.

وأوضح أن الصندوق يعمل مع الحكومة المصرية عبر الشراكات المختلفة، لتحقيق التغيير، مشيرًا إلى أن النتائج التحويلية أولوية أساسية للحكومة والصندوق.

وذكر أن الدولة المصرية تتخذ كنموذج يُحتذى به أمام عدد من الدول بشأن كيفية تحقيق الحكومة للتقدم في تغيير الإطار القانوني بما يعزز تمكين المرأة والشباب.