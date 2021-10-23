 المبعوثان النوويان الكوري الجنوبي والأمريكي يبحثان في سول الحوار مع بيونج يانج - بوابة الشروق
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المبعوثان النوويان الكوري الجنوبي والأمريكي يبحثان في سول الحوار مع بيونج يانج

د ب ا
نشر في: السبت 23 أكتوبر 2021 - 11:19 ص | آخر تحديث: السبت 23 أكتوبر 2021 - 11:19 ص

يصل الممثل الخاص الأمريكي لشؤون كوريا الشمالية، سونج كيم، إلى كوريا الجنوبية، اليوم السبت، لإجراء محادثات مع نظيره، نوه كيو-دوك، مقررة صباح غد الأحد، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم.

وسيبحث الجانبان استئناف الحوار مع بيونج يانج.

ويجتمع المبعوثان بشكل مباشر، بعد أقل من أسبوع من إجراء محادثات ثلاثية، شملت اليابان، في واشنطن، يوم الثلاثاء الماضي.

ويتركز الاهتمام حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستقدم موقفا متطورا، حول اقتراح كوري جنوبي للإعلان عن نهاية رسمية للحرب الكورية.

وكان من المقرر أن تكون مدة زيارة سونج كيم، في بادئ الأمر، ثلاثة أيام، من أمس الجمعة، لكن بسبب وصوله متأخرا، اليوم، ستكون مدة الزيارة الآن، يومان.

 


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