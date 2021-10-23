الصحة العالمية: يجب تلقيح العالم بأكمله لوقف ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، أنه لوقف ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، يجب على العالم بأكمله أن يتلقى اللقاحات المضادة للفيروس.

وقالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارجريت هاريس - في تصريحات نقلتها صحيفة "الجارديان" البريطانية - "إن ما من شأنه التأثير فعليا على انتقال العدوى بالنسبة لنا جميعا، هو التأكد من وجود أقل كمية من الفيروس تنتقل حول العالم".

وأضافت هاريس "أن المجموعات ذات الأولوية القصوى هم الناس المعرضون للفيروس طوال الوقت، مثل العاملين في مجال الرعاية الصحية، ومع ذلك فإنه حتى الآن 1 بين كل 10 منهم فقط تم تلقيحه ضد فيروس كورونا في أفريقيا".

وتابعت "نحن حاليا في موقف سيئ للغاية في العديد من أنحاء العالم، وسنشهد على تطور المزيد من سلالات كورونا، والمزيد من انتقالات الفيروس"، مشيرة إلى أنه "حتى إذا قام اللقاح بحماية شعب واحد بالفعالية المرجوة فإن سلالة جديدة قد تتطور وتلغي كل هذا العمل".

وحذرت هاريس من أنه رغم ذلك فإن اللقاح وحده لن يخرج العالم من أزمة فيروس كورونا، موضحة أنه "يجب أن نكون جادين حول عدم التكدس، وارتداء أقنعة الوجه الطبية خاصة عند التواجد في الأماكن المغلقة".