وفاة الإعلامية ناهد الصباح إثر حادث أليم

توفيت الإعلامية ناهد الصباح المحررة بقطاع الأخبار في التليفزيون المصري.

وذكر عدد من زملائها أن وفاتها جاءت بعد حادث أليم لم يجر الكشف عن تفاصيله.

ونعتها صفحة ماسبيرو وكتبت عبر صفحتها بموقع فيسبوك: إنا لله وإنا اليه راجعون توفيت إلى رحمة الله تعالى الزميلة الغالية ناهد الصباح بقطاع الأخبار إثر حادث أليم الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وتم تكريم الراحلة من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عن الدورة التثقيفية التي أعدتها وحاضرت بها عن "دور منصات التواصل الاجتماعي وأهميتها في مجال الإعلام وتأثيرها في أذهان المتلقي".



كما تم تكريمها بساقية الصاوي عن كتابيها اللذان تم طبعهما وتوزيعهما من مؤسسة الأهرام للنشر والتوزيع وهما: "ألغاز حيرت العلماء" و"أسرار وحكايات".

كما كُرمت الراحلة أيضا لعامين متتاليين بمهرجان الإذاعة والتلفزيون كمعدة برامج متميزة بالتلفزيون المصري.

والإعلامية ناهد الصباح حاصلة على درجة الماجستير في مجال الإعلام.