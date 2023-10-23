وزيرا خارجية سوريا والسعودية يبحثان الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

بحث وزير الخارجية والمغتربين في سوريا فيصل المقداد، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، خلال اتصال هاتفي اليوم، تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبحسب وكالة الأنباء السورية (رسمية)، أكد المقداد ضرورة الوقف الفوري لاعتداءات ومجازر الكيان العنصري الصهيوني الآثمة على الشعب الفلسطيني، ومنع المذبحة التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين.

وشدد على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى الشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال والحصار، ورفض سورية القاطع لممارسات الترحيل والتهجير التي تقوم بها سلطات الاحتلال.

بدوره، أكد الوزير السعودي وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني لاسترداد حقوقه، وشدد على ضرورة دخول المساعدات الإنسانية الملحة إلى الشعب الفلسطيني، وضرورة فرض التزام (إسرائيل) بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ورفض المملكة القاطع لدعوات تهجير الشعب الفلسطيني من غزة.

وفي ختام الحديث، اتفق الوزيران على متابعة الاتصالات والمشاورات إزاء التطورات في فلسطين والمنطقة.

ودخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ17 على التوالي، ما أسفر حتى الآن عن تسجيل 5182 شهيداً و17101 مصاباً، علما بأن هذه الإحصاءات تشمل الشهداء والجرحى الذين سقطوا في الضفة الغربية المحتلة أيضا في ظل الاعتداءات التي ترتكبها قوات الاحتلال هناك.