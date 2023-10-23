جنرال إسرائيلي يحذر نتنياهو من اجتياح غزة بريا: قواتنا ليست جاهزة

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن جنرالاً في جيش الاحتلال حذر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من الدخول في عملية برية، في قطاع غزة، في هذا الوقت.

وقالت صحيفة «معاريف» العبرية، إن اللواء (احتياط) إسحاق بريك حذر نتنياهو من الإقدام على عملية برية في غزة، خلال هذه الفترة، بسبب عدم جاهزية القوات.

وبحسب الصحيفة، فإن بريك الذي أجرى محادثات مع نتنياهو قال إن معظم المتمركزة حالياً في محيط قطاع غزة لم تتلق تدريبات منذ سنوات.

بريك الذي شغل سابقاً منصب رئيس قسم الشكاوى في جيش الاحتلال هاجم، خلال السنوات الماضية، المستويات العليا في المؤسسة العسكرية، واعتبر أنها لم تعمل على تطوير قدرة القوات البرية لمواجهة التحديات التي تمثلها قوى المقاومة، في المنطقة، كما نقلت شبكة قدس الفلسطينية عن الصحيفة.

وذكرت «معاريف» أن نتنياهو يميل إلى رأي بريك خلافاً لقادة جيش الاحتلال ووزير الحرب الذي أعلنوا عن نيتهم شن عملية برية.

ويميل نتنياهو إلى مواصلة قصف المدنيين والمساكن في محاولة للضغط على المقاومة مع استمرار فرض حصار إنساني قاس على الفلسطينيين.

ودخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ17 على التوالي، ما أسفر حتى الآن عن تسجيل 5182 شهيداً و17101 مصاباً، علما بأن هذه الإحصاءات تشمل الشهداء والجرحى الذين سقطوا في الضفة الغربية المحتلة.

وبات في حكم غير المؤكد ما إذا كان جيش الاحتلال سيشن اجتياحا بريا واسعا في قطاع غزة، أم يكتفي بمناورة برية كما بات يسميها.

ويسود تخوف كبير في المعسكر الإسرائيلي من تكبد خسائر ضخمة حال الاجتياح البري، وزادت هذه التخوفات في أعقاب اندلاع ما يمكن اعتباره أول اشتباك بري ميداني بين قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي ومقاتلي المقاومة الفلسطينية شرقي خانيونس داخل قطاع غزة أمس الأحد.

وفي اشتباك خلف قتيلا من جيش الاحتلال، قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان، إنها مقاتليها أوقعوا قوة مدرعة من جيش الاحتلال الإسرائيلي في كمين محكم شرق خانيونس بعد عبورها السياج لعدة أمتار إلى داخل القطاع.

وأضافت أن مقاتليها التحموا مع القوة المقتحمة ودمروا جرافتين ودبابة وأجبروا قوات الاحتلال على الانسحاب.