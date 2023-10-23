قال المدير التنفيذي للهلال الأحمر الفلسطيني الدكتور بشار مراد، إن «عملية إدخال المواد الإغاثية والطبية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي معقدة جدًا»، منوهًا أن «إسرائيل أغلقت معبر رفح من الجانب الفلسطيني بقوة السلاح».

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «صباحك مصري»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر 2»، صباح الاثنين: «ناشدنا منذ اليوم الأول فتح ممر إنساني عاجل، لكننا لم نتمكن من فتح الممر بسبب القصف الإسرائيلي للمعبر من جانب غزة».

وأشار إلى استمرار التواصل مع جمعية الهلال الأحمر المصري للتنسيق بشأن المساعدات، معلنًا وصول 20 شاحنة مساعدات إلى مخازن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا».

ولفت إلى تسليم كل مؤسسة حصتها من المساعدات، قائلًا إن العمل جارٍ الآن على توزيع الشحنات الموجودة لدى الهلال الأحمر الفلسطيني على المستشفيات ومراكز الإيواء في مدينة غزة وجنوب القطاع.

وذكر أن «إسرائيل على مدار 17 يومًا من الحرب؛ قطعت الكهرباء والمياه وأوقفت إمدادات الغذاء»، مشيرًا إلى معاناة القطاع من نقص المواد الغذائية والمياه الصالحة للشرب والمستلزمات الطبية.

وأكمل: «نحن بأمس حاجة إلى الحماية من الاستهدافات، المنازل المدنية تستهدف بطريقة مباشرة دون سابق إنذار، و70% من الضحايا نساء وأطفال.. لا مكان آمن في القطاع بالكامل، والاستهدافات مستمرة برًا وبحرًا وجوًا».