هونج كونج تمنع موظفيها من استخدام تطبيقات شهيرة على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم خلال العمل



منعت حكومة هونج كونج معظم الموظفين المدنيين من استخدام التطبيقات الشهيرة ، مثل واتساب ووي تشات وجوجل درايف على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم في العمل بسبب مخاطر أمنية محتملة.

فقد جعلت أحدث إرشادات أمن تكنولوجيا المعلومات الصادرة عن مكتب السياسة الرقمية العديد من موظفي الخدمة المدنية ، يشتكون من الإزعاج الإضافي. وسيظل السماح للموظفين الحكوميين باستخدام الخدمات من الأجهزة الشخصية في العمل ويمكنهم الحصول على استثناءات من الحظر بموافقة من المدير.

وذكر خبراء تكنولوجيا المعلومات أن الشركات اعتمدت سياسات مماثلة بسبب زيادة مخاطر تسرب البيانات وتحديات الأمن السيبراني.

وذكر سون دونج، وزير الابتكار والتكنولوجيا والصناعة في برنامج إذاعي أمس الثلاثاء أن هناك حاجة للحظر نظرا لأن القرصنة أصبحت مشكلة أكثر خطورة. وأضاف أن حكومتي الولايات المتحدة والصين اعتمدتا إجراءات صارمة لأنظمة الكمبيوتر الداخلية الخاصة بهما.